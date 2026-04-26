Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Pulisic, dove sei? Per trovare lo stesso digiuno di gol bisogna tornare ai tempi del Chelsea

Pulisic, dove sei? Per trovare lo stesso digiuno di gol bisogna tornare ai tempi del ChelseaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
ieri alle 23:36Serie A
Tommaso Bonan

"Pulisic e Leao stanno bene, gli manca solamente il gol e speriamo che oggi lo trovino". L'augurio di Massimiliano Allegri prima di Milan-Juventus rimane tale dopo la partita di San Siro. Una sfida dalle poche emozioni, ma soprattutto da 0 gol. L'ennesimo 0-0 tra le due squadre, infatti, se da una parte evidenzia la solidità delle due difese, dall'altra sottolinea una certa difficoltà - soprattutto in casa rossonera - nel trovare la via del gol.

Un dato su tutti.
Il Milan ha terminato senza gol realizzati due partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal periodo ottobre-novembre 2024, con Paulo Fonseca allenatore. E più in generale, la squadra di Allegri non ha segnato in tre delle sue ultime quattro partite di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 35 disputate nella competizione.

Pulisic, dove sei?
In questa mini crisi sottoporta, a fare impressione sono i numeri di chi fino a qualche tempo fa risultava decisivo una volta sì... e l'altra pure: Christian Pulisic. L'attaccante made in USA, con quella di stasera, non ha segnato in nessuna delle sue ultime 16 partite disputate in Serie A. Si tratta del suo digiuno più lungo in carriera nei cinque principali campionati europei al pari di quello con il Chelsea in Premier League tra ottobre 2022 e maggio 2023.

Articoli correlati
Milan, Allegri: "Rocchi indagato? Forse parlare meno degli arbitri aiuterebbe" Milan, Allegri: "Rocchi indagato? Forse parlare meno degli arbitri aiuterebbe"
Milan, Allegri: "A Leao e Pulisic manca solo il gol, Juventus più forte con Spalletti"... Milan, Allegri: "A Leao e Pulisic manca solo il gol, Juventus più forte con Spalletti"
Milan, Allegri: "Non commento Conte. Sedersi ora a tavola a parlare di mercato..."... Milan, Allegri: "Non commento Conte. Sedersi ora a tavola a parlare di mercato..."
Altre notizie Serie A
De Gea e Matic come Itachi e Kisame di Naruto. Lo spagnolo sui social: “Re-United”... De Gea e Matic come Itachi e Kisame di Naruto. Lo spagnolo sui social: “Re-United”
De Rossi: "Mi rode il c**o per il ko, ma non credevo di salvare il Genoa così in... De Rossi: "Mi rode il c**o per il ko, ma non credevo di salvare il Genoa così in anticipo"
Inter, scudetto a un passo. Chivu: "Le pressioni arrivano da fuori ma stiamo per... Inter, scudetto a un passo. Chivu: "Le pressioni arrivano da fuori ma stiamo per coronare il sogno"
Juventus, Conceicao: "Non siamo contenti del pareggio, abbiamo fatto più del Milan"... Juventus, Conceicao: "Non siamo contenti del pareggio, abbiamo fatto più del Milan"
Milan, Allegri: "Rocchi indagato? Forse parlare meno degli arbitri aiuterebbe" Live TMWMilan, Allegri: "Rocchi indagato? Forse parlare meno degli arbitri aiuterebbe"
Volata Champions, Como e Roma in pressing sulla Juventus: i calendari a confronto... TMWVolata Champions, Como e Roma in pressing sulla Juventus: i calendari a confronto
Juventus, Spalletti sulla corsa-Champions: "Se non si deciderà all'ultimo turno,... Juventus, Spalletti sulla corsa-Champions: "Se non si deciderà all'ultimo turno, ci si va vicino"
Milan, Allegri: "Sicuramente numericamente l'anno prossimo ci vorranno più giocatori"... Milan, Allegri: "Sicuramente numericamente l'anno prossimo ci vorranno più giocatori"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà interrogato. In arrivo un Commissario per salvare il calcio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 A San Siro vince la noia: Milan e Juventus non si fanno male e confezionano un altro 0-0
Immagine top news n.1 Caos Rocchi, chi sarà il designatore fino a fine stagione? L'AIA decide domani, sale l'ipotesi Celi
Immagine top news n.2 Scudetto all'Inter il prossimo weekend prima ancora di giocare? Tutte le combinazioni
Immagine top news n.3 Inter, Chivu: "Caos arbitri? Io parlo di calcio, sono pagato per questo"
Immagine top news n.4 L'Inter pareggia ma adesso è a una vittoria dallo scudetto. La classifica aggiornata di Serie A
Immagine top news n.5 Torino-Inter 2-2, le pagelle: Simeone e Vlasic la faccia della rimonta. Chivu non avverte il pericolo
Immagine top news n.6 Cuore granata per la doppia rimonta del Torino. 2-2 il finale contro l'Inter
Immagine top news n.7 Bufera arbitri, parla il legale di Rocchi: "Imputazioni non chiare, non sono indicate le altre persone"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico
Immagine news podcast n.2 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
Immagine news podcast n.3 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti-Allegri, ecco chi tornerà a vincere prima secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.3 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 De Rossi: "Mi rode il c**o per il ko, ma non credevo di salvare il Genoa così in anticipo"
Immagine news Serie A n.2 Inter, scudetto a un passo. Chivu: "Le pressioni arrivano da fuori ma stiamo per coronare il sogno"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Conceicao: "Non siamo contenti del pareggio, abbiamo fatto più del Milan"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Allegri: "Rocchi indagato? Forse parlare meno degli arbitri aiuterebbe"
Immagine news Serie A n.5 Volata Champions, Como e Roma in pressing sulla Juventus: i calendari a confronto
Immagine news Serie A n.6 Juventus, Spalletti sulla corsa-Champions: "Se non si deciderà all'ultimo turno, ci si va vicino"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli in crisi, c'è da salvare una stagione. E vincere, adesso, diventa l'unica cosa che conta
Immagine news Serie B n.2 Bari nel caos completo. Non trema solo Longo, ma tutto il club: il 1° maggio può esser retrocessione
Immagine news Serie B n.3 Entella, la carica di Cuppone: "Faremo di tutto per cercare di salvarci il prima possibile"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, un punto verso l'obiettivo: contro il Sudtirol l'occasione per chiudere i conti
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Cherubini: "Punto importante che ci avvicina al nostro obiettivo"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Palumbo: "Terzo gol in campionato? Sarebbe stato meglio vincere"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, Venturato: "Rammarico per i playoff, resta una stagione da sette e mezzo"
Immagine news Serie C n.2 Pres. Pontedera dopo la retrocessione: "È una vergogna, ma ripartiremo con un progetto serio”
Immagine news Serie C n.3 Arezzo, il ds Cutolo punta Iaccarino del Napoli
Immagine news Serie C n.4 Juventus NG, Chiellini: "Il quinto posto è solo l'inizio, il progetto funziona"
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, Iori: "Il problema siamo noi stessi, ora serve reagire subito"
Immagine news Serie C n.6 Pres. Samb: "Boscaglia un professionista. Se resta? Intanto vediamo se resto io..."
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Torino-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Juventus, big match con vista Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, la Fiorentina riprende la Ternana: il match si chiude sul 2-2
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A femminile, si chiude la 19ª giornata: alle 18.00 Fiorentina-Ternana
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Rossettini dopo la vittoria con la Juve: "Con loro un conto aperto da inizio stagione"
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Inter vince in rimonta, 2-1 in casa del Genoa. La Roma è distante 6 punti
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Piovani con Magull e Wullaert in attacco
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A femminile, colpo della Roma contro la Juventus: pareggio 0-0 fra Milan e Napoli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?