TMW Pulisic, dove sei? Per trovare lo stesso digiuno di gol bisogna tornare ai tempi del Chelsea

"Pulisic e Leao stanno bene, gli manca solamente il gol e speriamo che oggi lo trovino". L'augurio di Massimiliano Allegri prima di Milan-Juventus rimane tale dopo la partita di San Siro. Una sfida dalle poche emozioni, ma soprattutto da 0 gol. L'ennesimo 0-0 tra le due squadre, infatti, se da una parte evidenzia la solidità delle due difese, dall'altra sottolinea una certa difficoltà - soprattutto in casa rossonera - nel trovare la via del gol.

Un dato su tutti.

Il Milan ha terminato senza gol realizzati due partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal periodo ottobre-novembre 2024, con Paulo Fonseca allenatore. E più in generale, la squadra di Allegri non ha segnato in tre delle sue ultime quattro partite di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 35 disputate nella competizione.

Pulisic, dove sei?

In questa mini crisi sottoporta, a fare impressione sono i numeri di chi fino a qualche tempo fa risultava decisivo una volta sì... e l'altra pure: Christian Pulisic. L'attaccante made in USA, con quella di stasera, non ha segnato in nessuna delle sue ultime 16 partite disputate in Serie A. Si tratta del suo digiuno più lungo in carriera nei cinque principali campionati europei al pari di quello con il Chelsea in Premier League tra ottobre 2022 e maggio 2023.