Juventus, Kalulu: "Oggi meno occasioni del solito, sono il primo a essere deluso"

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo lo 0-0 col Milan: "La partita è stata in equilibrio, loro sono forti nelle ripartenze. Potevamo portare di più la palla noi difensori, per liberare gli attaccanti: abbiamo avuto meno occasioni del solito, perché loro sono una squadra molto organizzata. Ho avuto poche situazioni per andare al cross, sono il primo a essere deluso ma li tengo per le prossime".

Il Milan vi ha un po' frenato?

"Loro sono una squadra che ti dà la sensazione di poter gestire questa palla di più, ma la loro forza è quella di stare bassi e ripartire con giocatori come Leao, Pulisic e Rabiot. Io mi diverto tantissimo a giocare così, perché ogni partita è diversa. Mi sento che posso fare la differenza anche in avanti. Un tecnico che ti spinge a farlo aiuta tantissimo".