Capozucca: "Su Gasperini e la Roma so cose che non posso dire, la Fiorentina è ideale per lui"

Il dirigente di lungo corso Stefano Capozucca è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, parlando così di allenatori: "Ho lavorato 8 anni con Gasperini ed è stato quello con cui ho avuto il miglior rapporto. Il fatto che non sia un tipo facile è una grande bugia. Ha una grande personalità, bisogna raccontargli la verità, altrimenti diventa una iena. Si deve avere un rapporto franco con lui, ho avuto delle discussioni, a volte avevo ragione io e il più delle volte l'aveva lui. Non è vero che è quel mostro che si dice, ma è esigente e pretende".

Come se lo spiega quello che sta succedendo a Roma con Ranieri?

"Non lo so, non posso esprimermi perché lo sento spesso e so delle cose che non è corretto che io dico. Vedremo, come tutti si è legati ai risultati, se la Roma finisce malissimo il campionato è chiaro che si faranno riflessioni anche su di lui".

Vederlo un giorno alla Fiorentina è utopia?

"Due/tre anni fa gli dissi: ‘La tua squadra ideale sarebbe la Fiorentina, perché c’è un centro sportivo straordinario, una proprietà forte, una buona politica sui giovani’. Lui ha avuto problemini con Pradè, ma gliel'avrei sistemata io. Lui però spiegò che il pubblico di Firenze lo odiava per la questione Chiesa. Era una mia idea".