Atalanta, striscione dei tifosi: "Insieme nelle vittorie e nelle difficoltà. Fuori la voce"
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 16:14Serie A
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05.11.2026 16:14Serie A
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Pomeriggio delicato in casa Atalanta. La squadra nerazzurra, alle 18.45, sfiderà il Kairat Almaty in Conference League, nella sfida valida per la terza giornata della League Phase e non potrà sbagliare, visto il momento molto complicato che sta vivendo, sia in campionato che in Europa, a causa, in quest'ultimo caso, della sconfitta contro l'Ajax di due settimane fa.
Il tifo caldo dell'Atalanta chiama a raccolta lo stadio
Poco fa, fuori dalla New Balance Arena, che ospiterà la partita di oggi, i tifosi dell'Atalanta hanno affisso uno striscione per chiamare a raccolta tutto il popolo nerazzurro, con la scritta: "Insieme nelle vittorie e nelle difficoltà. Fuori la voce, fuori l'atalantinità!!!".
Fonte: da Bergamo, Filippo Davide Di Santo
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