Serie C, i risultati delle gare delle 14.30: cade ancora il Catania, Bari bloccato in casa
Andrea Piras
Sono terminate le gare di questo pomeriggio in Serie C. Brutto tonfo del Catania nel girone C. Gli etnei hanno perso 1-0 in casa dell'Audace Cerignola mentre il Bari viene fermato in casa sull'1-1 dalla Scafatese. Pareggia la Torres 0-0 in casa del Pescara nel girone B.
Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre raggruppamenti:
SERIE C - 12ª GIORNATA
GIRONE A
AlbinoLeffe-Pergolettese 3-2
27' Desogus (A), 44' Faggi (A), 45+2' Pala (P), 56' Sali (A), 80' Jaouhari (P)
Sabato 31 ottobre
Ospitaletto-Trento 0-0
Ore 17:30 - Giana Erminio-Alcione Milano
Domenica 1 novembre
Ore 12:30 - Folgore Caratese-Union Brescia
Ore 14:30 - Cittadella-Treviso
Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Lecco
Ore 17:30 - Carpi-Renate
Ore 17:30 - Lumezzane-Arzignano Valchiampo
Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Juventus Next Gen-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Novara-Desenzano
GIRONE B
Reggiana-Sambenedettese 2-0
50' Cavaliere, 60' Portanova
Sabato 31 ottobre
Pescara-Torres 0-0
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Perugia
Ore 17:30 - Vado-Grosseto
Domenica 1 novembre
Ore 14:30 - Gubbio-Vis Pesaro
Ore 14:30 - Ravenna-Pineto
Ore 15:00 - Spezia-Atalanta U23
Ore 17:30 - Campobasso-Forlì
Ore 17:30 - Latina-Pianese
Ore 17:30 - Livorno-Ostiamare
GIRONE C
Sabato 31 ottobre
Audace Cerignola-Catania 1-0
56' Boccadamo (A)
Bari-Scafatese 1-1
9' Gomez (B), 31' Emmausso (S).
Giugliano-Casertana 1-0
9' Esposito (G).
Sorrento-Altamura 1-2
31' Parker (S), 38' Fusco aut. (A), 60' Curcio rig. (A)
Ore 17:30 - Barletta-Monopoli
Ore 17:30 - Cavese-Picerno
Domenica 1 novembre
Ore 12:30- Cosenza-Inter U23
Ore 14:30 - Salernitana-Savoia
Ore 17:30 - Potenza-Crotone
Lunedì 2 novembre
Ore 20:30 - Casarano-Foggia