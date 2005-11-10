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Bari, Rastelli: "Prima mezz'ora ottima, ma dovevamo avere la bravura di chiuderla"

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 12:04Serie C
01.11.2026 12:04Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Pareggio casalingo per il Bari. La formazione pugliese è stata fermata al San Nicola dalla Scafatese sull'1-1. Al termine del match, il tecnico biancorosso Massimo Rastelli è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida: "Nella prima mezz’ora, che è stata ottima - ha esordito come riportano i colleghi di TuttoBari.com - dovevamo avere la bravura di chiuderla. Dopo abbiamo iniziato a perdere lucidità, siamo stati molto confusionari e nel secondo tempo non abbiamo giocato da squadra".

Il gol subito?
"C’è stato un errore di lettura, e poi dopo bisogna temporeggiare un po 'per evitare di essere saltati. Abbiamo fatto la cosa più difficile che era andare in vantaggio, e la stavamo anche gestendo bene, dopo l’1-1 è cambiata la gara. Dal punto di vista mentale i ragazzi si sono persi".

I suoi pensieri?
"Abbiamo preparato la gara cercando di essere molto aggressivi. Fin quando c’è stata la brillantezza e la lucidità le cose le abbiamo fatte bene, poi quando queste condizioni sono venute meno, non siamo riusciti a fare ciò che eravamo chiamati a fare".

Cos'è che manca?
"Quello che ci sta mancando dall’inizio della stagione, è quella continuità di riuscire a mettere in pratica le qualità individuali dei ragazzi. Lo facciamo con troppa discontinuità".

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