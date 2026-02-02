TMW Perugia, Broh verso l'addio: firmerà un contratto con il Giugliano

fonte Claudia Marrone e Luca Bargellini

Il centrocampista Jeremie Broh potrebbe lasciare il Perugia in questa finestra di mercato. Secondo quanto raccolto da TMW il classe ‘97 è infatti in procinto di svincolarsi dagli umbri, con cui ha un contratto fino a fine stagione, per poi firmare un contratto di un anno e mezzo con il Giugliano.