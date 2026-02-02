Ufficiale Pro Vercelli, saluta Coppola: l'attaccante va a titolo definitivo al Picerno

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver ceduto a titolo definitivo l’attaccante Giuseppe Coppola, classe 2005, al Picerno.

Cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli, Giuseppe ha indossato la Bianca Casacca per undici anni, compiendo l’intero percorso di formazione all’interno del club e dimostrando nel tempo attaccamento, professionalità e grande senso di appartenenza.

La società desidera ringraziare Giuseppe per il lungo cammino condiviso e per l’impegno profuso in ogni stagione, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva e personale.