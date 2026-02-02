Ufficiale
Pro Vercelli, saluta Coppola: l'attaccante va a titolo definitivo al Picerno
TUTTO mercato WEB
La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver ceduto a titolo definitivo l’attaccante Giuseppe Coppola, classe 2005, al Picerno.
Cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli, Giuseppe ha indossato la Bianca Casacca per undici anni, compiendo l’intero percorso di formazione all’interno del club e dimostrando nel tempo attaccamento, professionalità e grande senso di appartenenza.
La società desidera ringraziare Giuseppe per il lungo cammino condiviso e per l’impegno profuso in ogni stagione, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva e personale.
Altre notizie Serie C
UfficialeSalernitana, colpo in attacco: arriva Antonucci dallo Spezia. Era a Bari in questa stagione
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile