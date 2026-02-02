Ufficiale Crotone, il mercato chiude in bellezza: arriva l'attaccante Musso dalla Torres

Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dalla Torres Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonino Musso.

Attaccante classe 1999, che negli ultimi 6 mesi ha vestito la maglia della Torres, la scorsa stagione è stato protagonista nel girone C di Serie C con il Sorrento dove ha messo a referto 8 reti.

Benvenuto nella famiglia Crotone, Antonino!