Crotone, il mercato chiude in bellezza: arriva l'attaccante Musso dalla Torres
Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dalla Torres Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonino Musso.
Attaccante classe 1999, che negli ultimi 6 mesi ha vestito la maglia della Torres, la scorsa stagione è stato protagonista nel girone C di Serie C con il Sorrento dove ha messo a referto 8 reti.
Benvenuto nella famiglia Crotone, Antonino!
