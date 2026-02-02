Ufficiale
Forli, doppia cessione: Scorza alla Recanatese e Graziani alla Sammaurese
𝐈𝐥 𝐅𝐨𝐫𝐥𝐢̀ 𝐅𝐂 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐯𝐞𝐫 𝐜𝐞𝐝𝐮𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐨 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐒𝐜𝐨𝐫𝐳𝐚 𝐞 𝐆𝐢𝐚𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐚𝐧𝐢
Nella giornata di oggi è stato trovato l’accordo per il prestito sino al 30 giugno 2026 di Christian Scorza con la Recanatese. Al giocatore il miglior in bocca al lupo per la prossima avventura.
Contestualmente la Società comunica il passaggio a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026 del giovane centrale Giacomo Graziani alla Sammaurese.
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
