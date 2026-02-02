Ufficiale
Casarano, arriva l'attaccante Santarcangelo dal Picerno. Il comunicato dei salentini
TUTTO mercato WEB
La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Andrea Santarcangelo, attaccante, classe 2003, che arriva a titolo definitivo dal Picerno, dove ha disputato 15 gare, segnando 2 reti.
Per Santarcangelo si tratta di un ritorno in rossazzurro, avendo già militato nel Casarano, in serie D, nella stagione 2021-2022, quando giunse in prestito proprio dal Picerno, dove ha iniziato la sua carriera. Dopo il Casarano vanta una breve parentesi, in Serie C, nel Cerignola (2025, 8 presenze e 1 gol) e poi ancora Picerno dove, in totale, ha disputato 75 partite firmando 11 reti.
Altre notizie Serie C
UfficialeSalernitana, colpo in attacco: arriva Antonucci dallo Spezia. Era a Bari in questa stagione
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile