Ufficiale Casarano, arriva l'attaccante Santarcangelo dal Picerno. Il comunicato dei salentini

La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Andrea Santarcangelo, attaccante, classe 2003, che arriva a titolo definitivo dal Picerno, dove ha disputato 15 gare, segnando 2 reti.

Per Santarcangelo si tratta di un ritorno in rossazzurro, avendo già militato nel Casarano, in serie D, nella stagione 2021-2022, quando giunse in prestito proprio dal Picerno, dove ha iniziato la sua carriera. Dopo il Casarano vanta una breve parentesi, in Serie C, nel Cerignola (2025, 8 presenze e 1 gol) e poi ancora Picerno dove, in totale, ha disputato 75 partite firmando 11 reti.