Fiorentina, saltato Nedeljkovic nell'ultima ora di mercato. Era rimasto poco tempo
Niente da fare, la Fiorentina ha visto sfumare all'ultima curva il possibile acquisto di Kosta Nedeljkovic (20 anni) dal Lipsia. La trattativa a tre, che vedeva coinvolto anche l'Aston Villa che detiene ancora la proprietà del suo cartellino, è sfumata nel corso dell'ultima ora della finestra di calciomercato di gennaio 2026 che si è appena conclusa.
Non è stato sufficiente il tempo per la dirigenza della Fiorentina per depositare la documentazione necessaria per concludere il trasferimento internazionale di Nedeljkovic dall'Aston Villa via Lipsia, che si è quindi interrotto quando ormai la bandiera a scacchi del traguardo di fine calciomercato era in vista.
