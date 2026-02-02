Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, saltato Nedeljkovic nell'ultima ora di mercato. Era rimasto poco tempo

© foto di Gaetano Mocciaro
Dimitri Conti
Oggi alle 20:16Serie A
Dimitri Conti

Niente da fare, la Fiorentina ha visto sfumare all'ultima curva il possibile acquisto di Kosta Nedeljkovic (20 anni) dal Lipsia. La trattativa a tre, che vedeva coinvolto anche l'Aston Villa che detiene ancora la proprietà del suo cartellino, è sfumata nel corso dell'ultima ora della finestra di calciomercato di gennaio 2026 che si è appena conclusa.

Non è stato sufficiente il tempo per la dirigenza della Fiorentina per depositare la documentazione necessaria per concludere il trasferimento internazionale di Nedeljkovic dall'Aston Villa via Lipsia, che si è quindi interrotto quando ormai la bandiera a scacchi del traguardo di fine calciomercato era in vista.

