TMW Luvumbo dal Cagliari al Maiorca, accordo totale. Formula e cifre del trasferimento

Ci siamo per l'addio al Cagliari di Zito Luvumbo. Secondo quanto appreso da TMW, infatti, è stato raggiunto l'accordo per la cessione dell'attaccante esterno di nazionalità angolana al Maiorca, in Spagna, per un trasferimento che si dovrebbe strutturare in questo modo: di base è un prestito, oneroso da 250mila euro, ma c'è l'inserimento di un diritto di riscatto da 4 milioni di euro, con inoltre il Cagliari che si riserva il 20% sulla futura rivendita.

E il Cagliari per Luvumbo si è assicurato pure una sorta di clausola di 'garanzia' sul riscatto, che prevede che il Maiorca, in caso di mancato esercizio del proprio diritto di riscatto, versi altri 250mila euro nelle casse degli isolani in maglia rossoblù.