Latina, Luca Gagliano scende di categoria e va in prestito al Desenzano
La società Latina Calcio 1932 comunica di aver ceduto in prestito il cartellino del calciatore Luca Gagliano al Calcio Desenzano, formazione che milita nel campionato di Serie D.
A Luca, l’augurio delle migliori fortune sportive in questo periodo di prestito.
