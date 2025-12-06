Giorgetti: "C'è qualcosa che trascina la Fiorentina sul baratro. Vanoli non ha cambiato nulla"

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, dopo l'ennesimo ko subito sul campo del Sassuolo per 3-1, è intervenuto il noto giornalista Angelo Giorgetti. Queste le sue considerazioni: "Eravamo tutti consapevoli che il disastro fosse imminente non ce lo aspettavamo però di queste dimensioni. Io non so cosa dire. Ora ci vorrebbe un club in grado di gestire la situazione. Ma i viola non hanno una società in grado di risolvere i problemi".

E ancora: "Ci aspettiamo sempre una scintilla che arriva sempre dagli altri. Abbiamo sbagliato tutte le scelte in avanti. C'è un qualcosa che sta trascinando Firenze verso il baratro. Rispetto a Pioli con Vanoli non è cambiato nulla a livello tattico. Faccio fatica in Serie A a trovare una squadra che gestisca la palla peggio della Fiorentina".