Sassuolo, Grosso: "Stiamo facendo grandi cose, guai ad abbassare la guardia"

"Oggi abbiamo affrontato una squadra avvelenata e desiderosa di fare punti, noi siamo stati bravissimi a riconoscere i momenti della partita. Successo pesante, abbiamo conquistato più punti del previsto ma li abbiamo meritati tutti e possiamo guardare al futuro con ottimismo. Devo fare soltanto i complimenti ai ragazzi, si sono calati sempre meglio nella realtà del campionato e non si sono fatti scoraggiare dallo svantaggio. Mi dispiace per la mia espulsione, in quel momento mi sono arrabbiato per alcune scelte particolari da parte di un arbitro internazionale. Io comunque mi devo concentrare sul campo, siamo gli ultimi arrivati e il campionato è difficilissimo.

Siamo contenti per quello che abbiamo fatto, ma fino a quando non arriveremo al nostro obiettivo dovremo stare sempre sul pezzo perchè se abbassi la guardia non ti perdonano. Stiamo facendo le cose nel modo corretto ed un piacere allenare questo gruppo, devo fare i complimenti a Volpato che ha giocate di spessore che possono aiutarci a vincere le partite. Estendo i complimenti ai calciatori che sono entrati nella ripresa, si sono fatti trovare pronti". Queste le parole del tecnico del Sassuolo Fabio Grosso a DAZN.