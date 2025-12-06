Fiorentina, questa volta niente sostegno dai tifosi. Dopo il ko partono cori: "Fate ridere"

La crisi della Fiorentina si fa sempre più profonda e a Sassuolo è arrivato l'ennesimo ko, con i viola umiliati per 3-1. A differenza di quanto accaduto contro l’Atalanta, stavolta i circa quattromila tifosi arrivati in trasferta non hanno risparmiato i fischi. Al triplice fischio, riferisce FirenzeViola.it, la Curva ha contestato apertamente il gruppo di Vanoli, scandendo cori emblematici come “Fate ridere” e pretendendo una reazione immediata dopo settimane di prestazioni impalpabili. I giocatori, rimasti fuori dall’area di rigore per ascoltare il malcontento, hanno assistito a una scena che fotografa meglio di qualsiasi dato la gravità della situazione.

Dopo 14 giornate di campionato, i viola hanno accumulato ben 25 punti in meno rispetto alla scorsa stagione nello stesso identico arco temporale: un crollo che, a livello statistico, rappresenta un vero caso rarissimo nella Serie A. Per comprendere la portata del dato basta guardare ai precedenti: mai, nella storia recente del campionato, una squadra aveva fatto registrare un divario così ampio tra una stagione e quella successiva dopo 14 turni. Finora il primato negativo apparteneva alla Roma 2004/05, che si fermò a un differenziale di -19 rispetto alla brillante annata precedente. La Fiorentina, però, ha abbattuto anche quel poco gratificante record, scivolando oltre la soglia dei venti punti di distacco.