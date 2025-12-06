Sassuolo, Muharemović: "Felicissimo per il primo gol in A, stiamo facendo un lavoro straordinario"

"Tutti quanti noi stiamo facendo un lavoro straordinario, Volpato per me è come un fratello e ha meritato la palma di migliore in campo perchè è uomo vero e quando ha segnato ho esultato come se lo avessi fatto io. Se siamo un gruppo unito e che gioca bene al calcio lo dobbiamo al nostro allenatore, e non lo dico perchè mi sta schierando con continuità. Rispetto a inizio stagione siamo più compatti e sappiamo gestire meglio le situazioni di vantaggio, stiamo raggiungendo la maturità necessaria per arrivare ai nostri obiettivi.

Sono contentissimo anche per il primo gol in serie A, una dedica alla mia famiglia e a mio fratello che aspettava questo momento da tanto tempo". Queste le dichiarazioni a DAZN del difensore del Sassuolo Tarik Muharemović, ancora una volta tra i migliori.