Bologna, Di Vaio: "Immobile non ha trovato continuità, Joao Mario un'opportunità"

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara col Milan: "Siamo ancora a metà campionato, mancano tante partite e la squadra ci crede. Abbiamo raggiunto un obiettivo primario passando il turno di Europa League con un turno d'anticipo e un po' di rammarico per aver mancato la qualificazione diretta agli ottavi, siamo ai quarti di finale di Coppa Italia che vorremmo difendere fino alla fine. In campionato sono mancati risultati nell'ultimo mese per motivi vari, perdendo gare per disattenzioni ed errori del singolo ma la squadra ha dimostrato di essere viva e di potersela giocare con chiunque. Affrontiamo una squadra molto forte, speriamo di tornare a fare punti in casa perché ci mancano troppo".

Ci spiega le cessioni di Immobile e Holm?

"Immobile doveva diventare un giocatore importante nel nostro progetto, per far rifiatare Castro e Dallinga. Purtroppo si è fatto male subito e non ha trovato continuità, poi è capitata questa occasione e con rammarico abbiamo deciso di separare le nostre strade. Holm ultimamente stava trovando meno spazio, si è presentata questa opportunità e abbiamo puntato sulla voglia di Joao Mario di dimostrare il proprio valore prendendo un giocatore che può dare una spinta importante. Speriamo di aver fatto la scelta giusta".