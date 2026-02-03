Inter, stagione simile a quella della seconda stella? Zanetti: "Speriamo sia così"

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky.

Ci sono dei punti in comune tra questa stagione e quella della seconda stella?

“Speriamo che sia così. Stiamo facendo molto bene, anche se sappiamo che mancano ancora tante partite importanti. Chivu e tutti i ragazzi stanno svolgendo un grande lavoro e questo ci rende fiduciosi”.

Quanto ti ha ferito quanto accaduto domenica a Cremona?

“Mi è dispiaciuto tantissimo, soprattutto per tutte quelle persone che vogliono un altro tipo di sport. Purtroppo certe cose sono accadute, dobbiamo guardare avanti ma senza dimenticare ciò che è successo”.