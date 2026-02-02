TMW Perugia, vertice in corso per Ladinetti del Pontedera. Si cerca di chiudere l'affare

Il Perugia stringe i tempi per arrivare al centrocampista Riccardo Ladinetti, classe 2000, in uscita dal Pontedera. Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com a Milano è infatti in corso un vertice fra il direttore sportivo toscano Carlo Taldo, la dirigenza del Perugia e l'entourage del calciatore per capire se l'affare potrà andare in porto alle condizioni che gli umbri hanno messo sul tavolo: gli umbri vogliono mettere in mezzo una contropartita, mentre il Pontedera punta a monetizzare la sua cessione.