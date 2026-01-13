TMW Perugia, mercato in stand-by: rallenta la pista Giunti-Padova, stop anche per Fishnaller

Vive una fase di stand-by il mercato di gennaio del Perugia.

Nei giorni scorsi, in casa umbra, si era parlato del possibile addio di Giovanni Giunti, centrocampista centrale classe 2005, autore finora di una stagione da 19 presenze e 2 gol, per il quale si era fatto sotto il Padova.

Ipotesi questa non tramontata ma che, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, al momento ha subito un forte rallentamento, con anche ulteriori effetti collaterali.

La cessione di Giunti avrebbe infatti permesso al Grifo di bussare alla porta del Trapani con la liquidità necessaria per strappare al sodalizio granata l’attaccante Manuel Fishnaller. Pista, dunque, da considerare al momento bloccata.

Per quanto riguarda le entrate, rimane invece viva l’ipotesi di un ritorno al “Curi” di Salvatore Monaco, difensore centrale classe 1992 attualmente in forza al Livorno, che ha già vestito la maglia biancorossa a corrente alternata dal 2015 al 2021. Anche in questo caso, però, non si può parlare di una vera e propria trattativa, bensì di un semplice sondaggio per il difensore napoletano.