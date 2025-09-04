Perugia, nuovo innesto in mezzo al campo: arriva il lituano Megelaitis
Come anticipato il Perugia pesca fra gli svincolati un rinforzo per il proprio centrocampo. Si tratta del lituano Megelaitis, calciatore che l'attuale direttore sportivo umbro Mauro Meluso apprezza fin da quando lavorava nel Lecce, ex squadra del calciatore. Questa la nota del Grifo in merito al tesseramento dell'ex Rimini:
"AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Linas Megelaitis.
L’esperto centrocampista, ottavo acquisto in questa sessione di mercato, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.
Lituano, classe 1998 (tra pochi giorni compirà 27 anni) conta 224 presenze in Lega Pro (in tutte le competizioni) e 2 reti con le maglie di Viterbese, Gubbio, Sicula Leonzio, Lecce e Rimini, squadra, quest’ultima, dove ha militato fino ad alcuni giorni fa. Con il Latina una presenza in Serie B".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.