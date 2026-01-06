TMW Radio Petrone: "Girone C si deciderà alle ultime 5 gare. Catania, Benevento, Salernitana le big"

Nel corso della diretta mattutina di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto mister Mario Petrone, che ha toccato tanti temi, uno tra i quali legato al Girone C della categoria, che proprio ieri ha visto un cambio in vetta: battendo il Crotone, il Benevento ha compiuto il sorpasso sul Catania, che nel weekend non era andato oltre il pareggio.

Queste, in merito al raggruppamento citato, le parole del tecnico: "Catania, Benevento e Salernitana sono le squadre che se la giocheranno fino alla fine. Il Catania, secondo me, deve migliorare soprattutto fuori casa, ma l’acquisto di Bruzzaniti darà una grossa mano. Però bisogna dare merito al Benevento, che ha fatto un filotto di vittorie incredibili ed è meritatamente in vetta: per come ha sviluppato l’ultimo mese e la ripresa di gennaio, merita il primato. Attenzione però: il Catania ha pareggiato contro il Foggi, che on è una squadra da bassifondi di classifica, ma una che arriverà tranquilla alla fine del campionato. Gli etnei, nel complesso, hanno fatto un bellissimo lavoro, e il campionato è ancora lungo.

Credo che nelle ultime cinque partite si deciderà chi porterà a casa il primo posto. Poi il resto, io sono convinto, se lo giocherà ai playoff senza complessi".