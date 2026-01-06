TMW Radio Petrone: "L'Ascoli deve cambiare un po' pelle. Perché ha qualità, e può crescere"

Puntata mattutina, in questo giorno di Epifania, per A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, nel corso della quale è intervenuto mister Mario Petrone, che ha fatto il punto della situazione su una piazza che conosce bene, l'Ascoli, che dopo il ko contro la Pianese nella prima gara del 2026 ha aumentato la distanza dal secondo posto.

"È un peccato - dice il tecnico -, ho seguito un po’ l’ultima partita con la Pianese e devo dire la verità: i toscani hanno tenuto dei ritmi altissimi durante l’arco della gara, anche quando erano in undici, ma l'Ascoli deve comunque cercare un attimino di cambiare pelle. Quando bisogna dare una sterzata in positivo, occorre essere molto cinici, curare il dettaglio e andare in vantaggio. In dieci contro la Pianese fuori casa esiste anche un calcio fatto di sofferenza, sacrificio, di lottare su tutti i palloni. Al netto di ciò, però, la squadra c’è, ha qualità, ha corsa, a me piace: è un ottimo percorso quello dei marchigiani, da far crescere sotto l'aspetto mentale, per cercare di ottenere la massima solidità".

Certo è che ha staccato abbastanza dalle prime due due, e adesso l'Ascoli sembra ormai destinato solo ai playoff...

"A mio avviso, per le potenzialità che ha, l'Ascoli nel girone di ritorno può fare più punti rispetto all’andata. Ripeto: deve cambiare mentalità, deve essere più cinica, deve riuscire a tenere la rete inviolata come nelle prime 10, 11, 12 partite del girone, quando era una delle migliori difese. Deve continuare su quella falsa riga, e sfruttare quelle che sono le potenzialità dal punto di vista tecnico e nel reparto offensivo. Ha tutte le potenzialità per fare un girone di ritorno in crescendo. Di questo sono convinto".

Scendendo al Girone C, perde invece la vetta il Catania. È forse il Benevento, strutturato e con continuità, la squadra favorita sulle altre?

"Catania, Benevento e Salernitana sono le squadre che se la giocheranno fino alla fine. Il Catania, secondo me, deve migliorare soprattutto fuori casa, ma l’acquisto di Bruzzaniti darà una grossa mano. Però bisogna dare merito al Benevento, che ha fatto un filotto di vittorie incredibili ed è meritatamente in vetta: per come ha sviluppato l’ultimo mese e la ripresa di gennaio, merita il primato. Attenzione però: il Catania ha pareggiato contro il Foggi, che on è una squadra da bassifondi di classifica, ma una che arriverà tranquilla alla fine del campionato. Gli etnei, nel complesso, hanno fatto un bellissimo lavoro, e il campionato è ancora lungo. Credo che nelle ultime cinque partite si deciderà chi porterà a casa il primo posto. Poi il resto, io sono convinto, se lo giocherà ai playoff senza complessi".