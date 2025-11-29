Rimini escluso dalla Serie C, Tisci: "C'è grande dispiacere per una piazza delusa"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Pineto Ivan Tisci ha commentato in primis l'esclusione da parte del Rimini: "C'è grande dispiacere per una piazza delusa, per un gruppo squadra composto da giocatori e da uno staff che fino a oggi ha spinto. Potevano immaginarselo ma avevano dimostrato sul campo che la speranza c'era.

Sono realmente dispiaciuto per tutti loro. Parlando del regolamento, come hanno detto già in tanti, c'è da rivedere qualcosa. Al di là della classifica, ci sono squadre che hanno avuto infortuni e cartellini contro il Rimini, hanno speso soldi per giocare le partite con loro sia in casa che in trasferta. Di positivo c'è che non è passato molto tempo, c'è stata una certa velocità consentendo di mantenere una certa regolarità.

Col Ravenna ce la vogliamo giocare bene sapendo di avere contro una delle squadre più forti del campionato. Veniamo da una serie positiva, da una classifica che sarebbe stata inaspettata due mesi fa. Sottolineo che i miei ragazzi hanno fatto fin qui qualcosa d'importante e, di sicuro, non scontato. Domani non è né una verifica né un esame. Ma è la possibilità di giocarci una bella gara contro una bella squadra in un buon momento per noi. Servirà sicuramente una prestazione maiuscola per far risultato contro una squadra che sta dimostrando di poter fare sul serio, visto anche l'acquisto di un fuori categoria come Viola".