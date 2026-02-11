TMW L'Atalanta U23 ha un Matic in C: anche Inter e Bayern avevano cercato il 19enne Levak

La seconda squadra dell'Atalanta sta sfornando una fucina di talenti importante, ma nell'ultima stagione chi è finito più di tutti sotto le luci dei riflettori è stato Sergej Levak: centrocampista classe 2006 strappato in estate direttamente dall'U20 della Roma - si vocifera abbia vestito la maglia giallorossa per José Mourinho - e ora sta facendo le fortune di coach Salvatore Bocchetti. Il giocatore sta strabiliando la Serie C con 6 reti personali e la nomea di centrocampista con più gol nel Girone C.

Identikit e storia

Cresciuto nel settore giovanile dell'Osijek, alto 195cm, si tratta di un centrocampista speciale, capace di abbinare una struttura fisica nettamente superiore alla media a capacità tecniche e mobilità completamente atipiche per la una figura del genere. Amico di Ljubo Puljic (Bayern Monaco), che a 16 anni già si allenava in prima squadra. Lui e l’amico Levak sono due dei migliori giovani forgiati dall’accademia nell’ultimo periodo dell'Osijek, club croato militante nella Serie A locale. A gennaio 2023 piombò la Roma, fino a sei mesi fa con il passaggio all'Atalanta U23: grandi applausi per il club bergamasco, che ha creduto nel ragazzo e adesso sta raccogliendo i frutti della sua crescita.

Retroscena di mercato

Secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb, anche l'Inter U23 aveva mostrato interesse Levak, paragonato ad un giocatore dei Balcani che ha fatto la storia del calcio. Oggi al Sassuolo, dal calibro di Nemanja Matic per caratteristiche questo centrocampista di 19 anni della Dea U23. Anche il Bayern Monaco ci aveva fatto più di un pensierino, facendosi avanti e desiderando aggiungerlo alla sua collezione di gioiellini. Così come club di Premier League ad assordarlo e pure altre squadre dall’Italia avevano sondato il terreno per lui.