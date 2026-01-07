TMW
Team Altamura, colpo fra i pali. Accordo di 18 mesi con Fabrizio Alastra
In arrivo un nuovo portiere per il Team Altamura di Devis Mangia.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club pugliese avrebbe definito in queste ore l'operazione per l'arrivo fra i pali di Fabrizio Alastra, estremo difensore classe 1997 dall'estate 2022 nelle fila del Potenza.
Per il calciatore di Erice accordo fino al 30 giugno 2027.
