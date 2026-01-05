Le partite di oggi: il programma di lunedì 5 gennaio
TUTTO mercato WEB
Giornata intensa tra Africa e Italia, con gli ottavi di finale della Coppa d’Africa che sono ormai entrati nel vivo e il 20° turno di Serie C che propone sfide importanti nei gironi A e C. Di seguito il programma calcistico di lunedì 5 gennaio:
Coppa d’Africa – Ottavi di finale
17:00 Egitto vs Benin
20:00 Nigeria vs Mozambico
Serie C – 20° turno
Girone A
20:30 Triestina vs Alcione Milano
Girone C
20:30 Altamura vs Casertana
20:30 Benevento vs Crotone
20:30 Cosenza vs Monopoli
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Enzo Bucchioni Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
Le più lette
1 Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Asllani guarda il Torino vincere a Verona. Possibile interruzione del prestito con l'Inter, il punto
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia