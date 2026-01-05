Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Le partite di oggi: il programma di lunedì 5 gennaio

Le partite di oggi: il programma di lunedì 5 gennaioTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 04:30Altre Notizie
Giacomo Iacobellis

Giornata intensa tra Africa e Italia, con gli ottavi di finale della Coppa d’Africa che sono ormai entrati nel vivo e il 20° turno di Serie C che propone sfide importanti nei gironi A e C. Di seguito il programma calcistico di lunedì 5 gennaio:

Coppa d’Africa – Ottavi di finale
17:00 Egitto vs Benin
20:00 Nigeria vs Mozambico

Serie C – 20° turno
Girone A
20:30 Triestina vs Alcione Milano
Girone C
20:30 Altamura vs Casertana
20:30 Benevento vs Crotone
20:30 Cosenza vs Monopoli

Articoli correlati
Serie C, arrivano nuovi deferimenti dal TFN: colpite Triestina e Siracusa. Il comunicato... Serie C, arrivano nuovi deferimenti dal TFN: colpite Triestina e Siracusa. Il comunicato
Dolomiti Bellunesi, Bonatti dopo il ko a Trento: "Mancavano 10 giocatori. E non è... Dolomiti Bellunesi, Bonatti dopo il ko a Trento: "Mancavano 10 giocatori. E non è un alibi"
Serie C, Girone B: la Juventus Next Gen rimonta sul campo del Bra. Pari anche per... Serie C, Girone B: la Juventus Next Gen rimonta sul campo del Bra. Pari anche per l'Ascoli
Altre notizie Altre Notizie
Oggi in TV, dove vedere le gare di Coppa d'Africa e Serie C Oggi in TV, dove vedere le gare di Coppa d'Africa e Serie C
Le partite di oggi: il programma di lunedì 5 gennaio Le partite di oggi: il programma di lunedì 5 gennaio
Inter-Bologna 3-1: il tabellino della gara Inter-Bologna 3-1: il tabellino della gara
Hellas Verona-Torino 0-3: il tabellino della gara Hellas Verona-Torino 0-3: il tabellino della gara
Fiorentina-Cremonese 1-0: il tabellino della gara Fiorentina-Cremonese 1-0: il tabellino della gara
Lazio-Napoli 0-2: il tabellino della gara Lazio-Napoli 0-2: il tabellino della gara
"Ustioni sul 30% del corpo": dramma Crans-Montana, giocatore salva la fidanzata dalle... "Ustioni sul 30% del corpo": dramma Crans-Montana, giocatore salva la fidanzata dalle fiamme
Calciomercato Inter, nerazzurri a caccia di un esterno destro, oltre a Cancelo altri... Calciomercato Inter, nerazzurri a caccia di un esterno destro, oltre a Cancelo altri due nel mirino
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
Le più lette
1 Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 gennaio
3 Italiano: "In 20 giorni non può essere sparito il Bologna. Fabbian out? Non è una bocciatura"
4 Alemany gela Roma e Lazio: "Raspadori importante per l'Atletico, non c'è niente con nessun club"
5 Terracciano è sbocciato a Cremona: "Al Milan finestra che mi ha insegnato tantissimo"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Stato di forma: Inter prima, Milan 2°, Bologna ultimo! Fiorentina come la Roma
Immagine top news n.1 Altra prova di forza dell'Inter di Chivu. Il Bologna non c'è più, Italiano: "Diamoci una mossa"
Immagine top news n.2 Il Napoli regola 2-0 la Lazio: quarta vittoria di fila senza subire reti, ma si ferma Neres
Immagine top news n.3 Influenza, infortunio o altro: quanti uomini mercato hanno saltato la 18^ giornata di Serie A
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Inter di nuovo al comando da sola. Bologna fermo a 26 punti
Immagine top news n.5 L'Inter risponde a Milan e Napoli: Bologna battuto 3-1, la ThuLa segna e si diverte
Immagine top news n.6 Asllani guarda il Torino vincere a Verona. Possibile interruzione del prestito con l'Inter, il punto
Immagine top news n.7 Inter, Marotta: "Stiamo approfondendo per Cancelo. All'Al Hilal serve un centrale"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.2 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
Immagine news podcast n.3 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.4 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Immagine news Altre Notizie n.3 Il ritorno del Gasp a Bergamo: Atalanta-Roma letta dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, gennaio ha già risposto: l'anonimato stagionale è dietro l'angolo
Immagine news Serie A n.2 Stato di forma: Inter prima, Milan 2°, Bologna ultimo! Fiorentina come la Roma
Immagine news Serie A n.3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 gennaio
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Castro: "Non stiamo alla grande. Lautaro? Uno da cui imparare, è fortissimo"
Immagine news Serie A n.5 Inter, Kolarov: "Ultimamente fatto un gran calcio. Voto a Lautaro? Non faccio il giornalista"
Immagine news Serie A n.6 Terracciano è sbocciato a Cremona: "Al Milan finestra che mi ha insegnato tantissimo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, nuova pista estera per Lescano. Ceccherini nome nuovo per la difesa
Immagine news Serie B n.2 Presto il primo colpo per la capolista di Serie B: Fiori del Mantova vicino al Frosinone
Immagine news Serie B n.3 Bari, oggi la ripresa degli allenamenti in vista della Carrarese: domani doppia seduta
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, ripresa degli allenamenti: prima seduta per Esposito e Brunori
Immagine news Serie B n.5 Mantova, è iniziata l'avventura di Bardi con i virgiliani: oggi il primo allenamento
Immagine news Serie B n.6 Bari, ecco il rinforzo in difesa: dallo Spezia arriva Andrea Cistana
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Zonta: "Dispiace non aver mantenuto il vantaggio, dobbiamo lavorare tanto"
Immagine news Serie C n.2 Atalanta U23, Bocchetti: "Partita difficile. Come si esce da questi momenti? Col lavoro"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, la Ternana vince in rimonta: battuto il Livorno 2-1, illusorio il gol di Biondi
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Antonini: "Accanimento incredibile, chi va via lo fa per una totale insicurezza"
Immagine news Serie C n.5 Team Altamura, l'Entella si fa avanti per Silletti: offerta subito rispedita al mittente
Immagine news Serie C n.6 Catania, il ds Pastore sul rinnovo di Jimenez: "Qui si trova benissimo, qualcosa da limare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bologna, i nerazzurri vogliono riprendersi la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter Women spiegata da Bugeja: "La forza di questa squadra è l'unione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Peyraud-Magnin verso gli USA. Da oltreoceano può arrivare Perry
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.6 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…