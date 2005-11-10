Pro Vercelli, rinnova il dg Fimmanò: "Un importante attestato di stima e fiducia"

Rinnovo di contratto per Filomeno Rocco Fimmanò. La Pro Vercelli ha infatti annunciato il prolungamento di contratto del suo direttore generale: "F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di comunicare il rinnovo del rapporto professionale con il Direttore Generale Filomeno Rocco Fimmanò, fino al 30 Giugno 2029. Una scelta che testimonia la volontà della Proprietà di dare continuità al percorso intrapreso, proseguendo nel lavoro di crescita e consolidamento del Club, con una visione condivisa e obiettivi di medio-lungo termine".

Il dirigente ha poi parlato ai canali ufficiali del club: "Sono davvero felice e orgoglioso di questo rinnovo, che rappresenta per me un importante attestato di stima e fiducia. Desidero ringraziare di cuore la Proprietà e, in particolare, il Presidente Deléchat, per aver voluto rinnovare la sua fiducia nei miei confronti e dare continuità al percorso che abbiamo intrapreso insieme.

Continuerò a lavorare con ancora maggiore entusiasmo ed abnegazione per raggiungere gli obiettivi di medio-lungo termine che abbiamo individuato e condiviso con il Presidente fin dal primo giorno. L'ambizione è quella di far crescere la Pro Vercelli sotto ogni punto di vista, in ogni suo comparto. Voglio condividere questo momento con tutti coloro che, quotidianamente, lavorano per il bene del Club. A ciascuno di loro va la mia gratitudine per il lavoro svolto con grande passione. Sono sempre più legato a questa Maglia, la sento cucita addosso. Forza Pro, sempre!".