Torino-Frosinone, i convocati di Abate: sei assenze per i granata
Alessandra Stefanelli
Il Torino si prepara ad affrontare il Frosinone nella gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A. In vista dell'impegno, il tecnico Ignazio Abate ha diramato la lista dei convocati, selezionando 23 calciatori per la sfida contro la formazione ciociara. Tra le novità figura l'assenza di Cacciamani, che non prenderà parte alla partita. Restano inoltre indisponibili per infortunio Israel, Rodriguez, Fortini e Mandragora, costringendo l'allenatore granata a rinunciare a diverse alternative.
Di seguito l'elenco completo dei convocati granata, suddivisi per ruolo.
Torino, la lista completa dei convocati
Portieri: Mascardi, Perri, Siviero.
Difensori: Belghali, Carrascosa, Coco, Cömert, Comuzzo, Ismajli, Patterson.
Centrocampisti: Bragança, Casadei, Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan, Oristanio, Vlašić.
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Pellegri, Simeone, Zapata
Indisponibili: Cacciamani, Israel, Rodriguez, Fortini, Mandragora, Biraghi.