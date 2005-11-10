Milan, Moreira: "I derby non si giocano, si vincono. Dobbiamo rimanere concentrati e uniti"

Al termine del derby vinto contro l'Inter, l'esterno rossonero Diego Moreira ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Sono molto felice per questi tre punti - evidenzia Milannews.it -. Oggi era molto speciale per me e anche per la squadra perché è un derby e i derby non si giocano, si vincono. Dobbiamo rimanere concentrati e restare uniti, perché sappiamo che ogni partita è importante.

Qualunque cosa accada, dobbiamo restare uniti come una famiglia, come una squadra, ed è quello che abbiamo fatto oggi. Come ho detto, i derby sono molto importanti ed è come provare una sensazione diversa. Ma ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita e dobbiamo giocare come abbiamo fatto oggi e, come ho detto, passo dopo passo, partita dopo partita, io credo in questa squadra e ora dobbiamo credere anche in noi stessi e lottare insieme".