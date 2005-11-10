Braida sull'esordio di Ronaldinho: "Saprà regalare gioie al Ravenna"

Ospite delle colonne di TuttoMercatoWeb.com, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu', Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna, ha parlato di Ronaldinho, leggendario campione brasiliano che ha firmato per il club romagnolo ed è pronto al suo esordio il 15 novembre prossimo nel derby di campionato in Serie C contro il Forlì:

"È sempre un campione. Uno se nasce campione, muore campione. Magari non è più giovanissimo, ma è pur sempre un grande. È la magia, la gioia del calcio. Saprà regalarci ancora delle magie".