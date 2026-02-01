Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ravenna, Mandorlini spazza via tutte le voci: "Mister Marchionni non è a rischio"

Claudia Marrone
Oggi alle 16:22Serie B
Un momento di stanca per il Ravenna, con la squadra che ha collezionato solo cinque punti nelle ultime sei uscite, che sono costate ai giallorossi l'allungo dell'Arezzo e il recupero di terreno da parte dell'Ascoli, ora a soli tre punti dai romagnoli fermi al secondo posto della classifica del Girone B di Serie C.

Mister Marco Marchionni quindi in discussione? Assolutamente no, la società crede nel lavoro del tecnico, e conferme in merito erano arrivate in settimana all'interno della trasmissione di TMW Radio A Tutta C, dove il Direttore Sportivo del club Davide Mandorlini si era così espresso circa l'allenatore: "Pretende tanto dai suoi giocatori, porta nello spogliatoio tutta l’esperienza maturata in carriera, avendo giocato in piazze importantissime. Siamo al secondo anno insieme e siamo molto contenti del percorso che stiamo facendo. È giovane, ha margini importanti e sicuramente in futuro si parlerà ancora di lui".

E ulteriori conferme sono arrivate anche nel post gara di ieri, dove sempre Mandorlini ha così parlato: "Il mister non è a rischio", ribadendo la volontà di proseguire nel percorso intrapreso già dalla passata stagione, che aveva portato al secondo posto nel Girone D di Serie D, con il salto tra i professionisti arrivato poi tramite ripescaggio.

