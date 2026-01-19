Ravenna senza vittorie da quattro turno. Marchionni: "Non dipende dalla pressione"

Terza sconfitta nelle ultime quattro giornate di campionato per il Ravenna che da capoclassifica nel Girone B di Serie C adesso si trova a sette punti di distanza dall'Arezzo.

Dopo il ko col Bra il tecnico dei romagnoli, Marco Marchionni, ha rilasciato alcune dichiarazioni (fonte TuttoC.com): "Ho visto un Ravenna che ha provato inizialmente a fare la partita, riuscendo a muovere bene la palla e muovere gli spazi contro una squadra che si muove bene. Non avevo il sentore di poter andare in difficoltà, abbiamo avuto delle occasioni importanti e purtroppo se non fai gol la partita rimane in bilico. Loro sono stati bravi a sfruttare quella ripartenza dove noi abbiamo scalato male: c'è stato un errore dopo l'altro. Poi è cambiata tutta la partita: abbiamo iniziato a innervosirci e non riuscivamo più a giocare fra le linee, l'espulsione ha segnato un po' l'andamento della gara. È un peccato, perché eravamo partiti anche abbastanza bene però abbiamo giocatori importanti che soprattutto in questo tipo di partite devono darci quel qualcosa in più, se non sfrutti gli episodi la gara va in un modo che non volevamo e dopo diventa tutto più difficile. Chi ha giocato a calcio sa benissimo che le pressioni ce l'hai sempre, sia a inizio campionato che alla fine.

Non è una questione di pressione, la questione è che la squadra ha fatto tanto non so se più di quanto doveva però qualcosa abbiamo perso. Speravamo in un risultato importante per ricreare quella magia e quelle situazioni che generano entusiasmo. Venivamo da un buon risultato col Forlì, anche se era mancato il gol: la cosa più importante che noto è che in tre partite abbiamo fatto solo due gol e ne abbiamo presi quattro. Questo è un momento difficile, bisogna capire che dobbiamo fare molto di più altrimenti butti tutto il lavoro fatto. Bisogna ripartire da tante cose positive, avere la mente lucida e continuare a lavorare, analizzando quello che si sta facendo. Dobbiamo ritrovare la carica per portare a casa il risultato pieno sabato".