Reggiana, rinnovo fino al 30 giugno 2028 per il classe 2006 Edoardo Cavaliere

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Reggiana, rinnovo fino al 30 giugno 2028 per il classe 2006 Edoardo CavaliereUfficiale
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Luca Bargellini
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Oggi alle 15:17Serie C
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13.10.2026 15:17Serie C
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La Reggiana comunica il rinnovo del contratto di Edoardo Cavaliere, che estende l’accordo in essere fino al 30 giugno 2028 con opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione.
Attaccante classe 2006, dopo due stagioni convincenti con la maglia della Primavera 2 totalizzando 25 gol in 35 presenze, è stato promosso in Prima Squadra facendo il proprio esordio in Coppia Italia e in Serie C sotto la guida di mister Attilio Tesser.
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