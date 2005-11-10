Gasperini e l'infermeria verso Roma-Real Madrid: "Koulierakis rientra, tempo per Cristante"
autore
Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 15:35Serie A
autore Dimitri Conti
13.10.2026 15:35Serie A
TUTTOmercatoWEB
Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa quest'oggi per introdurre la sfida che attende domani la sua Roma, opposta al Real Madrid in Champions League.
Il punto sugli infortunati
Tra le altre cose, il tecnico dei giallorossi ha fatto anche un punto della situazione sull'infermeria e sui calciatori che ha a disposizione per la sfida: "Koulierakis è recuperato, Cristante ha ancora bisogno di tempo. Ora ci alleniamo: non ci sono acciacchi particolari, ma a Como è stata una gara dispendiosa. Abbiamo un buon morale per affrontare questo tipo di partite".
Altre notizie Serie A
Oggi
17:00 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWSassuolo, Palmieri: “Contento per Carnevali alla Juve. Muharemovic? Offerte solo dall’estero”
16:53 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Flop 11 dopo 6 giornate: Adams-Stulic-Touré, tridente da un gol
16:45 Serie ATMW
TMWLa Serie A compra spesso dal Club Brugge: chi possono essere i nuovi CDK e Jashari
16:38 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Top 11 dopo 6 giornate: quattro novità, la Roma ne piazza 3
16:34 Serie A
City Club fa tappa a Carpi: la Serie C mette al centro infrastrutture, eventi e territori