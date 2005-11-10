Gasperini e l'infermeria verso Roma-Real Madrid: "Koulierakis rientra, tempo per Cristante"

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa quest'oggi per introdurre la sfida che attende domani la sua Roma, opposta al Real Madrid in Champions League.

Il punto sugli infortunati

Tra le altre cose, il tecnico dei giallorossi ha fatto anche un punto della situazione sull'infermeria e sui calciatori che ha a disposizione per la sfida: "Koulierakis è recuperato, Cristante ha ancora bisogno di tempo. Ora ci alleniamo: non ci sono acciacchi particolari, ma a Como è stata una gara dispendiosa. Abbiamo un buon morale per affrontare questo tipo di partite".

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