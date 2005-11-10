Roma a caccia dell'esterno: il (carissimo) obiettivo è William Gomes del Porto

La Roma guarda al futuro. E Gian Piero Gasperini, sotto i baffi, sorride, perché sa di non dir tutta la verità, nient'altro che la verità. Chiaro: il suo focus in queste ore, in questi giorni, è ovviamente solo e soltanto per il Real Madrid. Ma in un binario parallelo, guarda anche verso gennaio e verso quel mercato dove spera e pure aspetta di avere a disposizione quell'esterno offensivo richiesto in estate ma non avuto. "Adesso il mercato di gennaio è una cosa che non interessa, abbiamo appena iniziato un percorso di partite e domani la vivremo con tutta la piazza e la città come un evento. Che manca da tanto tempo, sarà quello il piacere", ha detto Gasp. Vero.

Il mirino ancora sul Porto

Ma il club è comunque al lavoro, con la regia del tecnico di Grugliasco. Sicché il direttore Tony D'Amico e tutto il comparto scouting scandagliano il mercato per trovare l'occasione giusta, sia a livello tecnico che economico ma pure di prospettiva. Endrick subito, in prestito secco, non sarebbe un investimento ma una soluzione per l'immediato. E allora i Friedkin, pur valutando l'ipotesi, pensano d'investire ancora. Ma quanto? Nel caso di cui vi parliamo tra poco, probabilmente, sarebbe troppo. Ma la Roma studia, valuta, e il mirino è ancora sul Porto, dopo Rodrigo Mora. Il nome è quello di William Gomes, brasiliano classe 2006 che ha una clausola rescissoria monstre ma che certamente (nel caso) partirà a cifre inferiori.

Carissimo William Gomes

Anzi: a proposito della clausola, adesso è di 80 milioni ma nei prossimi giorni il Porto rinnoverà il contratto al giocatore. Scadenza attuale 2029, arriverà al 2031 con clausola da 100 milioni. Stesso discorso fatto in precedenza: non partirà a certe cifre ma è altrettanto vero che a certe cifre, nessuna italiana può competere. Sicché resterà probabilmente un sogno, o quanto meno un nome da tener d'occhio per l'anno che verrà. Però è il target 'ideale' individuato dal club: un giocatore di questo tipo, per caratteristiche, qualità, impatto, prospettiva. Con un problema, adesso, di non poco conto rappresentato dalle cifre e dalla concorrenza...