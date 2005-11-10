Spalletti provoca, Pisacane reagisce: la lettura (e le sanzioni) del Giudice Sportivo

C'è tanta carne al fuoco all'interno del comunicato contenente le decisioni del Giudice Sportivo relative alla 6^ giornata di Serie A. Con focus anche sugli allenatori, e una giornata di squalifica che viene comminata ai tecnici di Juventus e Cagliari, Luciano Spalletti e Fabio Pisacane, protagonisti di scintille al termine del match ed entrambi sanzionati con un turno.

Cosa si legge nel comunicato

C'è un'interpretazione degna di essere evidenziata, nelle motivazioni dietro alla sanzione voluta per Spalletti e Pisacane dal Giudice Sportivo, entrambi puniti con la squalifica per una giornata. Sarebbe stato, come si intuiva già dalle immagini delle riprese tv, l'allenatore dei bianconeri a provocare quello dei sardi. Così dice il Giudice Sportivo, che nelle motivazioni della squalifica di Spalletti scrive che questo abbia "al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria che creava un momento di tensione tra i componenti delle due panchine". Diverso il testo dedicato a Pisacane, che avrebbe invece "reagito al comportamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine".

Squalifica anche in casa Como

Un turno fuori, con anche 3000 euro di sanzione, per Josè Carreira Sambade, dello staff di Fabregas al Como, "per avere, al termine del primo tempo, rivolto un'espressione irriguardosa al Direttore di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".