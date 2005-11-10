Roma, Vasquez inserito in lista Champions: col Real Madrid ci sarà

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Roma, Vasquez inserito in lista Champions: col Real Madrid ci saràTMW
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Simone Bernabei
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autore Simone Bernabei
13.10.2026 15:52Serie A
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Già per la sfida di campionato contro il Como, Gian Piero Gasperini aveva scelto di reintegrare Devis Vasquez, portiere che era rimasto ai margini della rosa dopo non essere riuscito a trovare una nuova sistemazione in estate.
Ora il numero uno colombiano è stato inserito dalla Roma anche in lista Champions, complice l'infortunio di Svilar. I guantoni del titolare saranno ancora di Gollini, come successo col Como, ma Vasquez farà parte anche della rosa giallorossa che affronterà domani il Real Madrid.
Fonte: Marco Campanella
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