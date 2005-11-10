Folgore Caratese, colpo da Serie B per la porta: accordo fino al 2027 con Sarr

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Folgore Caratese, colpo da Serie B per la porta: accordo fino al 2027 con SarrTMW
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Luca Bargellini
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13.10.2026 15:50Serie C
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Colpo per la porta della Folgore Caratese. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club brianzolo ha trovato l'accordo per il tesseramento fino al giugno 2027 con opzione per la prossima stagione di Mouhamadou Sarr, estremo difensore senegalese classe 1997.
Sarr (29) svincolato dallo scorso 1 luglio dopo la fine del suo contratto in Serie B con lo Spezia è atteso già oggi dal suo primo allenamento agli ordini di Federico Guidi.
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