Empoli, Caserta: "Dobbiamo fare il massimo perché per superare questo momento serve la vittoria"

Il tecnico dell'Empoli Fabio Caserta ha parlato nella sala stampa Antonio Bassi del Carlo Castellani Computer Gross Arena in vista della sfida di domani contro il Pescara.

“Dobbiamo fare il massimo perché per superare questo momento serve la vittoria - ha dichiarato il tecnico azzurro -, è l’unica medicina che può far bene all’ambiente, alla squadra, soprattutto ai calciatori perché quando arrivi da tante partite che non vinci poi puoi perdere certezze. Possiamo crescere solo grazie al lavoro, ma dove non si arriva con la situazione tattica si deve arrivare con il cuore magari facendo anche cose che non prepari durante la settimana. Dobbiamo ritrovare entusiasmo e trascinare l’ambiente. A prescindere dalla tattica bisogna lottare palla su palla contro un avversario che oggi viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Noi dobbiamo essere compatti, uniti e lottare fino alla fine tutti insieme: è questo quello che ho chiesto ai ragazzi”.

“Contro lo Spezia l’aspetto positivo è stato la voglia di non perdere - ha proseguito -, che è fondamentale negli scontri diretti, ne avremo altri da affrontare. Una squadra che non molla fino alla fine è un aspetto positivo, lo abbiamo visto sia con il Mantova che con lo Spezia. Ovviamente si deve guardare anche le cose da migliorare come concedere all’avversario la possibilità di fare gol in un modo troppo facile. Dobbiamo cercare di ottenere la vittoria, è la cosa più importante perché ti aiuta a lavorare meglio e con più serenità. A prescindere che sia una partita bella o brutta, noi dobbiamo fare il massimo per conquistare la vittoria”.

“Nelle ultime sette gare il Pescara ha fatto 4 vittorie - ha concluso Caserta -, due pareggi ed una sconfitta, dal punto di vista mentale oltre che fisico e tecnico arrivano benissimo. Due mesi fa era in una posizione di classifica diversa ma sono rimasti compatti e ci hanno sempre creduto. Dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare. Alleno una squadra volenterosa, che si mette a disposizione ed ha voglia di uscire da questo momento non positivo. Giochiamo in casa e come ho detto dopo la gara con lo Spezia dobbiamo essere noi a trascinare i nostri tifosi attraverso prestazioni e risultati. Domani ce la metteremo tutta per tornare alla vittoria”