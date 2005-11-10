Ronaldinho arriva in Romagna e riparte lunedì: ecco dove alloggerà il campione brasiliano
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 11:11Serie C
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13.11.2026 11:11Serie C
Il brasiliano arriverà nelle prossime ore a Milano Marittima e ripartirà lunedì, dopo il derby di domenica con il Forlì.
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Un vero e proprio blitz quello di Ronaldinho, che arriverà in Romagna nelle prossime ore e ripartirà nella giornata di lunedi. Il fuoriclasse brasiliano alloggerà al Bolina Suite & Spa di Milano Marittima in vista del derby tra Ravenna e Forlì, in programma domenica 15 novembre alle 17.30.
L'arrivo nella struttura di viale Romagna, gestita dai fratelli Anthony ed Eric Raggini, entrambi originari di Cesenatico, è previsto per oggi. Il soggiorno durerà quattro notti: il check-out è fissato per lunedì, dopo il ritorno in campo con la maglia del Ravenna.
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