Guerrero incoraggia la Juve Women: "In Champions vogliamo competere, ma ora testa all'Inter"

"Abbiamo affrontato una delle due o tre squadre più forti al mondo, una formazione che può vincere questa competizione. Credo che fino al primo gol abbiamo fatto una buona partita, mantenendo ordine ed equilibrio, poi dopo il gol abbiamo iniziato a soffrire maggiormente. Anche nella ripresa abbiamo avuto alcuni momenti positivi, ma contro avversarie di questo livello ogni situazione diventa complicata": forse qualche attenuante di troppo, quella che trova Isaac Guerrero nel commentare la disfatta della sua Juventus Women in Champions. Sì, il Lione è una delle formazioni più forti al mondo, ma un ko casalingo sul punteggio di 0-6 è forse troppo.

Come si legge sui canali ufficiali del club, il trainer aggiunge poi: "Abbiamo una squadra molto giovane e le ragazze hanno dato tutto: queste partite rappresentano un'occasione importante per crescere e imparare. Dobbiamo continuare a lavorare sulla nostra identità e sul nostro modo di giocare, come abbiamo fatto nelle altre gare europee. Vogliamo continuare a competere, consapevoli che dobbiamo ancora migliorare molto".

Nota conclusiva, al campionato. Domenica ci sarà l'Inter, seconda forza della classifica di Serie A Women: "Adesso dobbiamo concentrarci sulla partita di domenica, che sarà molto importante, e poi sulla prossima sfida europea contro il Leuven".