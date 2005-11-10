Il Lione annienta la Juve Women per 0-6. Salvai: "È un risultato pesante e difficile da accettare"

Giornata di Champions per la Juventus Women, con Cecilia Salvai che, nel post gara, ha commentato la disfatta casalinga delle bianconere, cadute contro il Lione in occasione della 4ª giornata della competizione: tennistico il punteggio, 0-6 finale.

"Sapevamo di affrontare una squadra fortissima, una delle migliori al mondo, che lotterà per vincere questa competizione - ha detto la calciatrice -. Abbiamo provato a mettere in pratica il nostro piano gara, riuscendoci soltanto a tratti. È un risultato pesante e difficile da accettare, soprattutto per me che sono un difensore, perché avrei voluto aiutare maggiormente la squadra. Sono però orgogliosa delle mie compagne, perché abbiamo lottato fino alla fine e dato tutto. Siamo una squadra giovane, abbiamo cambiato tante giocatrici e iniziato un nuovo ciclo. Per molte ragazze queste sono le prime esperienze in Champions League e affrontare avversarie di questo livello non è semplice. Dobbiamo continuare a credere in quello che stiamo facendo e nel nostro percorso di crescita, imparando anche da partite come questa. Contro squadre come il Lione sono fondamentali i dettagli: basta concedere mezzo metro per essere puniti. Hanno una forza fisica, tecnica e agonistica straordinaria e riescono a imporre il proprio gioco con grande continuità. Rispetto alla scorsa stagione le vedo ancora più forti, soprattutto dal punto di vista del gioco collettivo".

Conclude dunque: "Dobbiamo prendere questa partita come una lezione, analizzare quello che ha funzionato e quello che possiamo migliorare, senza dimenticare le cose positive. Da domani torneremo a lavorare ancora più duramente, perché domenica ci aspetta un'altra partita importante".