Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato

L’Inter ha voltato pagina dopo l’addio di Piero Ausilio. La promozione di Dario Baccin a direttore sportivo e l’arrivo di Simone Lo Schiavo, nuovo Director of Football Development, ridisegnano l’organizzazione dell’area sportiva nerazzurra. Una struttura che punta a rafforzare lo scouting, valorizzare i giovani e rendere sempre più stretto il collegamento tra prima squadra e Under 23.

Ne parliamo nel podcast di oggi di TuttoMercatoWeb.com, in compagnia di Ivan Cardia.

La scelta di Baccin garantisce continuità con il passato, ma l’ingresso di Lo Schiavo introduce competenze specifiche nella ricerca e nello sviluppo dei talenti. L’ex dirigente del Palermo avrà un ruolo centrale nel coordinamento degli osservatori e nel progetto Under 23, mentre a Beppe Marotta resterà la supervisione strategica dell’area sportiva.

Come cambierà, concretamente, il mercato dell’Inter? La proprietà Oaktree vuole continuare a investire, ma con particolare attenzione alla sostenibilità economica e alla valorizzazione del patrimonio tecnico. La nuova dirigenza dovrà conciliare queste esigenze con quelle di Cristian Chivu, tra rinforzi immediati, giovani da sviluppare e una rosa che nei prossimi mesi richiederà ulteriori interventi.