Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini

Roberto Mancini dalla sala stampa di Coverciano ha dato degli spunti molto interessanti in vista alla ripresa degli allenamenti dell'Italia. "Per com'è la situazione in questo momento, per come s'è evoluta in queste quattro gare, abbiamo la possibilità di giocarci la qualificazione alle semifinali. Che poi la strada sia ancora lunga e che ci sia da lavorare tanto anche questa è una certezza", l'apertura di una conferenza stampa in cui il Mancio si presenta con la voglia di portare gli azzurri alle semifinali di Nations League, ma soprattutto di testare tanti dei volti nuovi del nostro calcio.

Cassano e Lontani in prova

Quest'ultimo è sicuramente un tema: con 24 anni e 171 giorni, questa è la sua nazionale più giovane di sempre anche senza contare Lontani e Cassano che dopo qualche giorno di lavoro a Coverciano torneranno rispettivamente a disposizione di Under 19 e Under 18. Parole molto importanti quelle spese sul regista della Primavera del Como e anche sulla presa di posizione del procuratore di Giacomo Calò: "Non convoco i giocatori perché me lo chiedono i suoi agenti". Nel corso del botta e risposta c'è stato poi spazio anche per parlare degli allenatori italiani e del ruolo in cui questa squadra è più scoperta. Ascolta il podcast di TMW a cura del nostro inviato a Coverciano Raimondo De Magistris!

La lista dei convocati di Roberto Mancini

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Marco Palestra (Chelsea), Matteo Palma (Udinese), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).