Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Podcast TMW

Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini

Podcast TMW
Raimondo De Magistris
autore
Raimondo De Magistris
Oggi alle 15:05Podcast TMW
09.11.2026 15:05Podcast TMW
Fonti preferite
L'Italia s'è ritrovata quest'oggi a Coverciano per preparare le prossime sfide di Nations League contro Francia e Belgio
FotoTUTTOmercatoWEB
TuttoMercatoWeb in Podcast
Ascolta il podcast
TuttoMercatoWeb in Podcast
00:00
/
00:00

Roberto Mancini dalla sala stampa di Coverciano ha dato degli spunti molto interessanti in vista alla ripresa degli allenamenti dell'Italia. "Per com'è la situazione in questo momento, per come s'è evoluta in queste quattro gare, abbiamo la possibilità di giocarci la qualificazione alle semifinali. Che poi la strada sia ancora lunga e che ci sia da lavorare tanto anche questa è una certezza", l'apertura di una conferenza stampa in cui il Mancio si presenta con la voglia di portare gli azzurri alle semifinali di Nations League, ma soprattutto di testare tanti dei volti nuovi del nostro calcio.

Cassano e Lontani in prova

Quest'ultimo è sicuramente un tema: con 24 anni e 171 giorni, questa è la sua nazionale più giovane di sempre anche senza contare Lontani e Cassano che dopo qualche giorno di lavoro a Coverciano torneranno rispettivamente a disposizione di Under 19 e Under 18. Parole molto importanti quelle spese sul regista della Primavera del Como e anche sulla presa di posizione del procuratore di Giacomo Calò: "Non convoco i giocatori perché me lo chiedono i suoi agenti". Nel corso del botta e risposta c'è stato poi spazio anche per parlare degli allenatori italiani e del ruolo in cui questa squadra è più scoperta. Ascolta il podcast di TMW a cura del nostro inviato a Coverciano Raimondo De Magistris!

La lista dei convocati di Roberto Mancini

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Marco Palestra (Chelsea), Matteo Palma (Udinese), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).

Articoli correlati

Immagine news 1
Mancini: "AIAC e AIC per Galliani? Non mi crea imbarazzo ma non fanno una bella figura"
Immagine news 2
Italia senza Cristante, Bernardeschi e Calò? Mancini spiega: "Ora abbiamo bisogno di altre soluzioni"
Immagine news 3
Mancini: "Io e Ranieri abbiamo parlato con Tresoldi, ci sono possibilità che giochi con l'Italia"

Altre notizie Podcast TMW

Oggi
Immagine news 1
15:05 Podcast TMWPodcast TMW
Podcast TMWGli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news 2
10:21 Podcast TMWPodcast TMW
Podcast TMWD'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
Ieri
Immagine news 3
09:00 Podcast TMWPodcast TMW
Podcast TMWCosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
Immagine news 4
07:33 Podcast TMWPodcast TMW
Podcast TMWInvestimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
sabato 7 novembre
Immagine news 5
11:00 Podcast TMWPodcast TMW
Podcast TMWUno dei migliori colpi degli ultimi anni: Funky Gallo, è rinato Belotti
venerdì 6 novembre
Immagine news 6
11:00 Podcast TMWPodcast TMW
Podcast TMWÈ tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
Immagine news 7
07:14 Podcast TMWPodcast TMW
Podcast TMWCosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
mercoledì 4 novembre
Immagine news 8
10:00 Podcast TMWPodcast TMW
Podcast TMWPrima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
L’Inter annienta il Como. Chivu, che lezione a Fabregas! Milan ok, ma serve un attaccante (Tresoldi?). Juve stop con la Viola, manca un rigore. Allegri incassa la fiducia e Napoli ribolle. Via Lucca e Lang
Primo piano
Immagine top news n.0 Aquilani ha perso la panchina del Sassuolo. E lo ha fatto tradendo se stesso
Immagine top news n.1 Calvarese risponde a Rabiot: "Normale la pensi così". La spiegazione su Genoa-Milan
Immagine top news n.2 Il "carro Kolo Muani" si è spostato a destra. Così Spalletti sta convincendo anche qualcun altro a salirci su
Immagine top news n.3 Napoli, Zorgane può essere il piano alternativo per il centrocampo. Dodo piace ma solo a una condizione: il punto
Immagine top news n.4 Fiorentina, De Gea è un caso: il più pagato in rosa è il peggiore in Serie A. Futuro in bilico
Immagine top news n.5 C'è un segreto medico dietro alla rinascita di Kolo Muani: l'ha svelato ieri Spalletti
Immagine top news n.6 Milan, De Winter oggetto del desiderio in Premier League ma non si muoverà: la situazione
Immagine top news n.7 Sassuolo, in arrivo l’esonero di Aquilani: nelle prossime ore atteso l’annuncio della società
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
APP TMW
Immagine news podcast n.1 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
Immagine news podcast n.3 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori colpi degli ultimi anni: Funky Gallo, è rinato Belotti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Il Milan di Amorim ha rinunciato all'Europa League? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Como, la possibile sfida Scudetto vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, c'è bisogno di una reazione. ADL intervenuto tardi"
Serie A
Immagine box news Serie A Cisse: "Il PSV mi voleva subito, ma il Milan... Amorim sa tenermi con i piedi per terra"
Immagine box news Serie A Mancini: "AIAC e AIC per Galliani? Non mi crea imbarazzo ma non fanno una bella figura"
Immagine box news Serie A Italia senza Cristante, Bernardeschi e Calò? Mancini spiega: "Ora abbiamo bisogno di altre soluzioni"
Immagine box news Serie A Olanda, Xavi: "Lasciare fuori Taylor è stata la decisione più difficile. Potrà tornare"
Immagine box news Serie A Mancini: "Io e Ranieri abbiamo parlato con Tresoldi, ci sono possibilità che giochi con l'Italia"
Immagine box news Serie A Il toscano Alvini: "Fiorentina? Io ora sto pensando a portare il più in alto possibile il Frosinone"
Serie B
Immagine box news Serie B Vicenza, nessuna scelta è presa, ma Gallo trema. Per l'eventuale cambio, ecco Breda o Castori
Immagine box news Serie B Avellino, D'Agostino dopo il derby di Benevento: "Mai più senza tifosi ospiti una gara così"
Immagine box news Serie B Il Padova saluta Bianchi. Scaduto il mandato dell'Ad, e con esso la sua avventura in Veneto
Immagine box news Serie B Ascoli, per D'Uffizi prima chiamata in U21. L'agente: "Tomei lo ha cambiato, spero nell'esordio azzurro"
Immagine box news Serie B Il momento 'no' dell'Arezzo. Ma Manzo precisa: "La squadra segue Bucchi. Ci riprenderemo"
Immagine box news Serie B Serie B, la Top11 dell'11ª giornata: l'Ascoli generalmente sugli scudi, Tutino salva la Samp
Serie C
Immagine box news Serie C Sosta nazionali e rinvio delle gare anche in C: slittano Atalanta U23-Pineto e Cerignola-Inter U23
Immagine box news Serie C Arzignano, per Fosu interessi anche dall'estero. L'Italia, adesso, non faccia come con Zoma
Immagine box news Serie C Savoia, Matachione: "Iniziate le valutazioni per il mercato. Ma ieri, vittime di episodi arbitrali"
Immagine box news Serie C Reggiana, sospiro di sollievo per Ponsi: è stato dimesso dopo l'infortunio patito contro l'Atalanta U23
Immagine box news Serie C Secondo stage per le Rappresentative di Serie C: l'elenco degli oltre cento convocati
Immagine box news Serie C Doumbia ricorda l'AlbinoLeffe: "Hanno creduto in me e dato ottimi consigliato. Sono andato a trovarli"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Lazio Women, Grassadonia: "La maschile non è una sorpresa: durerà. Ma io preferisco la femminile"
Immagine box news Calcio femminile Roma e Inter galoppano, la Lazio è irriconoscibile: il punto dopo la 6ª giornata di Serie A Women
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, con il pareggio tra Lazio e Napoli Women si chiude la 6ª giornata
Immagine box news Calcio femminile Fiorentina Femminile, poker alla Ternana: Hurtig trascina le viola al quarto posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, successo di misura del Parma sul Como Women: decide Distefano
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, si chiude la sesta giornata: tre le gare in programma
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
9 novembre 2008, Milito giustizia la Reggina con una tripletta. Sculli cala il poker
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, top & flop 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
07:27 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi