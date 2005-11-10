Mancini ci ha restituito l'Italia. L'Inter si gode Pio ma rimpiange Frattesi. Cambiaghi diventerà un uomo mercato. Fiorentina e l'autogol Kayode

Abbiamo ritrovato l'Italia. Quella che sa mettere in campo cuore, qualità, coraggio. Non ero favorevole al ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini dopo la fuga per vil denaro tra le braccia degli sceicchi. Ma in pochi mesi il nuovo-vecchio cittì ci ha restituito una Nazionale di cui essere orgogliosi. E' vero, a San Siro non c'era la vera Francia. Ma gli azzurri hanno prima sofferto poi voluto e meritato una vittoria che ci lascia in corsa per la vittoria nel girone di Nations League. Sarà decisiva la sfida di domenica a Bruxelles contro il Belgio. La presuntuosa Francia non è di un altro pianeta.

C'é tanta Inter in questa Nazionale che ci ha fatto innamorare. La doppietta di Pio Esposito proietta questo talento a livello internazionale. Il bomber nerazzurro ha ancora grandi margini di crescita. Ma ha personalità e fiuto del gol. Ne ha segnati 9 in 14 presenze in azzurro. Numeri da favola. Anche il rigore trasformato contro Maignan ha un valore speciale visto che Pio aveva sbagliato dal dischetto nella disgraziata notte contro la Bosnia. Ora il cerchio si chiude. Pio Esposito è il presente e il futuro di questa Italia. E anche dell'Inter. Non penso che la squadra di Chivu abbia bisogno di una quinta punta. Tantomeno di un giocatore come Icardi. C'é Esposito e presto tornerà anche Lautaro. Piuttosto mi chiedo se Marotta ha qualche rimpianto sul fronte Frattesi. La società ha facilitato il trasferimento del centrocampista alla Lazio. Frattesi è uno dei grandi protagonisti di questo inizio di stagione. Con le sue magie è tra i segreti della Lazio di Gattuso capolista in campionato. E a San Siro ha segnato un gol fondamentale. Frattesi è pronto a compiere l'ultimo salto di qualità.

Altri protagonisti azzurri. Cambiaghi ha fatto impazzire la difesa della Francia. Finalmente un esterno d'attacco puro. Micidiale nell'uno contro uno. Capace di puntare la porta ma anche di consegnare assist ai compagni. L'estate scorsa il Bologna ha rifiutato offerte da trenta milioni per Cambiaghi da club italiani (Como) e stranieri (Betis). Tra pochi mesi questo talento diventerà uno dei protagonisti del mercato. Ha triplicato il suo valore anche il giovane Kayode. Liquidato dalla Fiorentina per non fare ombra a Dodò. Oggi i 18 milioni versati dal Brentford sono diventati una cinquantina. La Fiorentina avrebbe bisogno assoluto di uno come Kayode. Certe scelte sono dei clamorosi autogol.

Con questa Italia ora torniamo a sognare. Ed è bello che la grande impresa degli azzurri sia avvenuta davanti agli occhi di un fuoriclasse come Antonelli fresco di titolo mondiale. Lo sport italiano ha voglia di tornare a essere protagonista ovunque. Anche nel calcio.