Napoli, quale le priorità del mercato di Manna secondo gli opinionisti

Il Napoli pensa al mercato di riparazione. Ma quali devono essere gli obiettivi principali per migliorare questa rosa? Ecco cosa hanno detto gli opinionisti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Stefano Impallomeni: "Il Napoli ha 15 punti in classifica dopo 11 giornate, una media bassa. Allegri accetta il Napoli perché pensa, al netto di un non mercato, sia comunque forte. Oggi tutti a dire che il mercato va fatto. Io credo che c'è nello sport chi arriva primo e chi arriva indietro. Quindi che mercato deve fare? Anche se gli compri Pelè a questa squadra è difficile che recuperi per fare tanti punti".

Franco Ordine: "Le priorità sono due: un attaccante che dia il cambio a Hojlund e recuperare gli infortunati, perché con la rosa in salute, Allegri è uno che porta la nave in porto".

Giocondo Martorelli: "Il problema è che il Napoli non ha fatto mercato in estate. Credo dovrebbe intervenire in tanti ruoli, dovrebbe svecchiare ora e finire la prossima estate. Dovrà trovare giocatori giovani e in tutti i ruoli. Deve cercare di rifondare, c'è tanto da lavorare".

Enzo Bucchioni: "Siamo a fine ciclo, dovevi affrontare la situazione prima. E' stato preso Allegri perrivitalizzare un gruppo, che però non ha fatto nulla. Sono giocatori che non possono essere più motivati, hanno già dato. E a questo punto che fai a gennaio? Ai nomi che ci sono non corrisponde la realtà. Conte aveva capito tutto, ci sono giocatori spremuti che non hanno più voglia. ADL deve decidere se puntellare la squadra, prendendo 2-3 punti, o fare altro".

Fulvio Giuliani: "Serve un attaccante come il pane. Lasciamo stare Lucca, Hojlund lo stai spremendo e non è un bomber. Ad oggi sei più vicino al terzultimo posto che al quarto. Oggi chiunque così sarebbe stato accompagnato alla porta, Allegri neanche viene discusso. Tra i tanti errori c'è quello di aver dato carta bianca ad Allegri, che non è interessato ai destini della squadra".

Donato Di Campli: "eve iniziare a programmare un ricambio generazionale. E' una squadra vecchia e spremuta. La stagione è fallimentare e lo si poteva prevedere da inizio anno, prima dell'arrivo di Allegri. Manna deve rifondare la squadra nei punti fondamentali. Ci sono giocatori che hanno contratti onerosi e non si muoveranno da Napoli se non dopo aver trovato un'adeguata situazione. Ed è un problema per Manna. a gennaio ADL deve mettersi in testa che deve mettere denaro, puntellando i reparti dove sta soffrendo, vedi la difesa".

Ivan Zazzaroni: "ADL dovrà prima mandare via qualcuno, deve farlo per forza. La posizione di Allegri non è mai stata traballante. Quando vedo il Napoli, vedo degli errori tecnici dei giocatori. Li fanno perché sono scarsi".

Alberto Polverosi: "Allegri ha bisogno di un centravanti vero. Poi ha bisogno di qualcosa a centrocampo, anche se Allegri ha arretrato De Bruyne e gli ha portato dei vantaggi sul piano della manovra".

Stefan Schwoch: "La necessità primaria è trovare un attaccante, che possa sostituire Hojlund, perché Lucca ha fatto male e il rapporto è diventato pesante, così come con Lang. Credo che il Napoli debba trovare una punta e ringiovanire la rosa. E quando hai tanti impegni questo pesi. Credo Manna stia lavorando in questa direzione".