Virtus Entella, Chiappella incassa la fiducia della società: avanti insieme nonostante la crisi
Daniel Uccellieri
Tre sconfitte nelle ultime quattro partite e una classifica che comincia a farsi delicata. L'Entella arriva alla sosta con la necessità di invertire la rotta, ma Andrea Chiappella può contare sulla fiducia della proprietà. Nonostante la crisi di risultati e le difficoltà sul piano del gioco, la società ha scelto di non cambiare allenatore e di proseguire nel segno della continuità.
La pausa servirà per recuperare energie e qualche giocatore. Si proverà a riavere Parodi, assente da tre turni, mentre contro la Carrarese mancherà Tiritiello per squalifica. Alborghetti resterà fuori almeno un mese dopo l'infortunio nel derby con la Sampdoria, mentre Bariti non tornerà prima della primavera.
Domani alle 11 la squadra affronterà il Genoa in un'amichevole a porte chiuse al centro sportivo di Leivi. Un test utile per preparare il prossimo tour de force: dopo la sosta, l'Entella sfiderà in sette giorni Carrarese, Verona e Ascoli. Tre partite importanti per il futuro della squadra e per le ambizioni di Chiappella, chiamato a dare una risposta sul campo alla fiducia ricevuta. Lo riporta Tuttosport.